Horizon Forbidden West: come aggiornare il gioco gratis da PS4 a PS5

Come vi abbiamo già anticipato, sarebbe opportuno effettuare l'acquisto di Horizon Forbidden West in versione PlayStation 4 per risparmiare 10 euro ed ottenere senza costi aggiuntivi l'upgrade all'edizione PlayStation 5. Se avete effettuato l'acquisto del gioco, vi spiegheremo anche come procedere con l'aggiornamento gratuito.

Sebbene il metodo per ottenere la versione PlayStation 5 di Horizon Forbidden West non sia particolarmente intuitivo e differisca per certi versi da quanto accaduto con i precedenti titoli disponibili in esclusiva sulle console Sony, sappiate che i passaggi da seguire sono pochissimi. Innanzitutto assicuratevi di aver preordinato la versione PlayStation 4 del gioco e visitate la pagina della Raccolta giochi sulla console di ultima generazione: troverete sicuramente il piccolo riquadro di Horizon Forbidden West con il solo logo di PS4. A questo punto cliccate X sul gioco per accedere alla sua pagina ufficiale sul PlayStation Store e poi selezionate l'icona con i tre puntini a destra del tasto "Scarica": vi si aprirà un menu a tendina con diverse opzioni e quella che dovrete selezionare è "Visualizza prodotto".

Seguendo questi semplici passi, vi ritroverete in una nuova pagina del negozio digitale Sony, ovvero quella dell'edizione standard di Horizon Forbidden West relativa sia alla console di vecchia generazione che a PlayStation 5 (lo noterete dal doppio logo in alto). Cliccate ora su "Scarica" e completate la transazione accettando i termini di contratto con la spunta e selezionando "Ordina e paga" (ovviamente la transazione non avrà alcun costo e vi verranno quindi addebitati 0 euro, come potete vedere nell'anteprima del pagamento).



A questo punto vi verrà chiesto se scaricare immediatamente la versione PlayStation 5 del gioco, che in ogni caso potrete recuperare in un secondo momento dalla raccolta. Avete già letto la nostra recensione di Horizon Forbidden West?