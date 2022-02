Horizon Forbidden West: come attivare i sensori di movimento

Dopo aver elencato i comandi di Horizon Forbidden West - la nuova esclusiva PlayStation che vede il ritorno di Aloy nel mondo post-apocalittico creato da Guerrilla Games - è il momento di introdurvi alla funzione dei motion control, che durante alcune fasi potrebbe accentuare l’immersività percepita dall’utenza. Ecco come attivare questa opzione.

Per abilitare la cosiddetta mira giroscopica – che può aumentare la precisione con cui scoccate frecce, punte o granate inclinando il controller – è sufficiente mettere in pausa il videogioco e accedere al menu delle Impostazioni. A quel punto, raggiunta la scheda relativa ai Controlli, scendete fino a trovare le opzioni riguardanti la Mira, dove è possibile attivare questo tipo di puntamento oltre a impostarne i valori quali la sensibilità e l’inversione degli assi. Per concludere, vi ricordiamo che oltre a poter essere disattivata in ogni momento, questa funzione è supportata sia dai controller DualShock 4 che dai nuovi DualSense per PlayStation 5.

