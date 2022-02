Horizon Forbidden West: come cambiare l'orario della giornata

Se state esplorando il bellissimo mondo di Horizon Forbidden West potreste esservi chiesti se ci fosse un modo, come accade in altri giochi, per far passare velocemente il tempo e influenzare così il mondo di gioco che vi circonda, così da godervi ancora meglio gli evocativi panorami degli scenari. Nell'opera Guerrilla Games è possibile farlo.

E' possibile cambiare orario in Horizon Forbbiden West (a portata di click ecco la nostra recensione di Horizon Forbidden West) solamente in specifici punti della mappa di gioco. Parliamo degli accampamenti sparsi lungo le ambientazioni, riconoscibili grazie alla presenza dei falò. In queste piccole basi si può usare il tavolo da lavoro e far passare il tempo: più nello specifico, è necessario sedersi su un piccolo sgabello identificato con l'icona di un orologio e scegliere l'ora della giornata desiderata. Questa possibilità non sarà immediatamente disponibile ad inizio gioco, ma uno dei luoghi di riposo si trova a sud del primo Collolungo, subito dopo la conclusione dell'introduzione della storia.

