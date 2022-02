Horizon Forbidden West: come cavalcare le macchine

Fin dai primi trailer di Horizon Forbidden West sono state mostrate le immagini delle macchine aeree che popolano i cieli del gioco, e in moltissimi hanno iniziato a chiedersi se fosse possibile utilizzarle per volare in libertà attraverso la mappa.

In sintesi, la risposta a questa domanda è sì, ma solo parzialmente: solo una tipologia specifica delle molte macchine volanti presenti nel gioco può essere infatti utilizzata come cavalcatura. Stiamo parlando delle macchine simili a pterodattili con le ali ricoperte da pannelli solari: i Sunwing.

Una volta trovata una di queste macchine speciali, dovrete effettuare un override su di loro sfruttando la lancia speciale di Aloy, in modo da assoggettarle alla vostra volontà e poterle così cavalcare. Questa operazione richiede però un'abilità specifica che può essere sbloccata solo completando la missione della storia principale chiamata Le Ali dei Dieci, durante la quale imparerete proprio a spiccare il volo con i Sunwing.

Dopo aver sbloccato l'abilità ed aver effettuato il primo override su un Sunwing, quest'ultimo diventerà disponibile per essere chiamato in qualunque momento e in qualsiasi luogo della mappa. Per farlo vi basterà selezionare l'opzione dedicata tramite il menù di scelta rapida del D-pad del controller e premere il tasto Freccia Giù della croce direzionale. Così facendo l'ultimo Sunwing sul quale avete effettuato l'override si presenterà da voi pronto per essere cavalcato. Nel caso in cui il vostro robot volante dovesse malauguratamente finire distrutta in un combattimento, potrete rimpiazzarla con un'altro esemplare dello stesso tipo semplicemente eseguendo un nuovo override.

Se avete bisogno di percorrere lunghe distanze in poco tempo e non avete ancora sbloccato l'abilità per cavalcare i Sunwing, vi tornerà sicuramente utile la nostra guida su come utilizzare il viaggio rapido in Horizon Forbidden West.