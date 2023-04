Horizon Forbidden West, come finisce il secondo capitolo della serie?

Dopo avervi riproposto gli eventi conclusivi di Horizon Zero Dawn, torniamo nel mondo ideato dal team di Guerrilla Games per rinfrescare la memoria e riscoprire insieme il finale di Forbidden West, secondo capitolo di questa fortunatissima serie.

Son passati sei mesi dagli eventi del titolo originale. La Terra sta pian piano morendo e le macchine sono totalmente fuori controllo. Aloy, uscita vittoriosa dalla battaglia con ADE, decide allora di incamminarsi verso la regione dell'Ovest Proibito, una zona da sempre temuta dalle quattro tribù. L'obiettivo? Ripristinare il sistema di terraformazione e salvare la biosfera del nostro pianeta.

In questo viaggio la nostra protagonista si imbatterà però nei malvagi Zenith, ricchissimi e immortali figuri che, dopo la distruzione dei loro avamposti, sono tornati sulla Terra per poter attuare i propri piani: distruggere il bioma terrestre e trasformare il pianeta in una nuova colonia. È qui che entra in gioco la Zenith Tilda Van der Meer. Ex amante della madre di Aloy, Tilda proverà a rapire la protagonista per poter realizzare un "futuro felice" insieme a lei, con la povera ragazza che si troverà purtroppo costretta a ucciderla per sopravvivere, al termine di uno scontro terribile.



Come se tutto questo non fosse abbastanza, sulla scena si imbatterà Nemesi un'IA senziente, frutto di un antico esperimento di trasferimento della mente umana in un ambiente digitale. Voglioso di vendetta, Nemesi è pronto a porre fine a tutto. Sarà un nuovo intervento del misterioso Sylens a permettere ad Aloy e all'umanità di avere, ancora una volta, una speranza.