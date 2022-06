Horizon Forbidden West: come migliora la grafica con la nuova patch? Il video confronto

Oltre ad aver mostrato per la prima volta in azione Horizon Call of the Mountain per PlayStation VR 2, Sony ha concesso nuovamente spazio ad Horizon Forbidden West nel corso del suo ultimo appuntamento con State of Play.

L'enorme patch confezionata da Guerrilla Games ha introdotto numerose novità contenutistiche per il suo action-adventure open world, tra cui il New Game Plus, la modalità Ultra Difficile e molto altro. L'update ha aggiunto anche alcune migliorie grafiche dedicata alla modalità Performance attivabile su PlayStation 4 Pro e PlayStation 5. Il noto canale ElAnalistaDeBits non si è lasciato sfuggire l'occasione di effettuare una video analisi con cui ha evidenziato le differenze visive dopo questo aggiornamento.

Come viene spiegato all'interno del filmato che potete visionare in apertura, la nuova patch rimuove lo spiacevole effetto di shimmering precedentemente segnalato su PS4 Pro e PS5 in modalità performance. Da questo ne consegue un un notevole miglioramento della qualità dell'immagine, in particolar modo per quanto riguarda gli effetti particellari, rendendo la modalità prestazioni su PS5 l'opzione migliore per giocare secondo l'opinione dello YouTuber. Le opzioni grafiche e le prestazioni rimangono le stesse della versione 1.13, così come la qualità della modalità Fidelity. Sappiamo però che il team di sviluppo è al lavoro su un'ulteriore patch che introdurrà il supporto al VRR e ai 40fps.

Sulle nostre pagine trovate una guida per avviare il New Game Plus in Horizon Forbidden West.