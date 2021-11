Horizon Forbidden West come Monster Hunter: si potrà mangiare per ottenere potenziamenti

Grazie al lungo post pubblicato nel pomeriggio da Sony sul suo blog ufficiale e dedicato interamente ad Horizon Forbidden West, il team di sviluppo ha svelato al pubblico la presenza di un'interessante meccanica di gameplay non presente nel prequel.

Pochi minuti fa vi abbiamo proposto i vari dettagli sul mondo di Horizon Forbidden West, il quale dovrebbe presentare una grande attenzione ai dettagli e proporre una serie di villaggi con caratteristiche uniche e personaggi che rispecchiano le cui animazioni riflettono i principali tratti della tribù d'appartenenza. Le informazioni sul mondo non sono però le uniche di cui si parla nel lunghissimo articolo, poiché al suo interno gli sviluppatori di Guerrilla Games hanno nascosto piccoli riferimenti ad una nuova meccanica di gameplay che i giocatori potranno sfruttare per ottenere potenziamenti temporanei. In Horizon Forbidden West sarà infatti possibile recarsi nei vari insediamenti per farsi preparare pietanze prelibate da portare in viaggio ed utilizzare all'occorrenza per ricevere dei vantaggi all'attacco, alla difesa o ad altri parametri. Si tratta di un'aggiunta sicuramente interessante e che, proprio come in Monster Hunter, permette ai giocatori di affrontare gli scontri più complessi con una marcia in più.

