Horizon Forbidden West: come ottenere velocemente Frammenti di Metallo

Anche in Horizon Forbidden West, Aloy potrà dedicarsi alla compravendita di oggetti e risorse con i numerosi mercanti sparsi per tutto il mondo il gioco, utilizzando una valuta decisamente particolare: i frammenti di metallo recuperati dalle carcasse delle macchine sconfitte.

Questa risorsa, che risulta fondamentale anche per la creazione di munizioni di ogni tipo e in generale per il crafting, può essere accumulata durante l’esplorazione dell’Ovest Proibito in molti modi diversi. Averne un'ingente scorta da parte vi permetterà di stare sempre tranquilli, potendo creare oggetti e acquistare merci di prima necessità senza fatica. Pertanto è importante capire come guadagnare velocemente grandi quantità di frammenti di metallo in Horizon Forbidden West.

Le carcasse delle macchine sono fondamentali per raccogliere "denaro": che sia stata abbattuta da voi oppure che l’abbiate semplicemente trovata girovagando per la mappa, vi fornirà infatti un bottino più o meno grande, a seconda della macchina, in termini di frammenti di metallo, oltre ad altri materiali molto utili. Lo stesso discorso si può applicare anche ai nemici umani, i quali a loro volta lasciano cadere come parte del loot alcuni frammenti dopo essere stati uccisi. Sconfiggendo i vostri avversari (umani e robotici) ed esplorando le ambientazioni riuscirete quindi a garantirvi una buona base di introiti costanti.

Altri metodi estremamente efficaci per accumulare grandi quantità di questa risorsa sono legati al completamento delle missioni principali e secondarie del gioco, che forniscono generalmente buone ricompense in termini di frammenti di metallo e altri materiali. Importanti anche le Sfide di Caccia, le quali vi permetteranno, una volta portate a termine con successo, di ottenere risorse in quantità e riscattare casse di oggetti solitamente molto utili.

Per scoprire come progredire a passo spedito nella seconda avventura di Aloy, non perdetevi la nostra guida su come guadagnare velocemente punti abilità in Horizon Forbidden West.