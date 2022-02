Horizon Forbidden West: come sarà su PS4 'base'? Lo svela la nuova clip con Aloy

Dopo aver mostrato Horizon Forbidden West su PS4 PRO e, ovviamente, su PlayStation 5, Guerrilla Games soddisfa la curiosità di chi si chiede come sarà la grafica e l'esperienza di gioco fruibile su PS4 'base' con un breve video gameplay.

Lo spezzone di gioco confezionato dalla sussidiaria olandese dei PlayStation Studios ci mostra una delle tante attività free roaming che caratterizzeranno l'avventura sci-fi da vivere nei panni di Aloy. La clip ci porta infatti a ridosso di uno dei santuari che andranno a imperlare la mappa open world dell'Ovest Proibito, fornendoci un contesto ideale per rappresentare il tasso qualitativo della versione PlayStation 4 "liscia" dell'attesissimo kolossal sci-fi di Guerrilla.

Per un approfondimento ulteriore sul tema, vi invitiamo a leggere questo nostro articolo sulle differenze tra PS4 e PS5 di Horizon Forbidden West, con tutte le indicazioni sulle funzionalità esclusive della versione current-gen (come il feedback aptico del controller DualSense) e sui cambiamenti strettamente grafici dell'esperienza.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia della nuova clip di gameplay e, per l'occasione, vi ricordiamo che l'uscita di Horizon Forbidden West è prevista per il sempre più prossimo 18 febbraio su PS4 e PlayStation 5.