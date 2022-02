Horizon Forbidden West: come sbloccare l'apnea infinita

L'ovest proibito di Horizon Forbidden West è pronto per essere esplorato a fondo. Tra le novità introdotte nel nuovo gioco della serie post-apocalittica targata Guerrilla Games c'è anche la possibilità di nuotare e muoversi nelle profondità marine: vediamo come ottenere il Respiratore per avere apnea infinita.

Acquisire l'abilità di respirare senza limiti di tempo sott'acqua non sarà troppo difficile. Il Respiratore, infatti, rappresenta un passo obbligato nella nuova avventura di Aloy e non può quindi essere saltato o lasciato indietro. Nello specifico parliamo della Missione 11 della campagna 'Il mare di sabbie', il cui obiettivo sarà proprio quello di costruire un apparecchio utile all'esplorazione subacquea senza preoccupazione alcuna per la resistenza. Va inoltre detto che il Respiratore non agisce come un oggetto necessariamente da equipaggiare, bensì come un accessorio passivo che si attiverà automaticamente una volta in acqua. Non appena ottenuto sarete finalmente pronti per scandagliare ogni anfratto dei fondali marini dell'Ovest Proibito.



