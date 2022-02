Horizon Forbidden West: come sbloccare ed equipaggiare le pitture facciali

Horizon Forbidden West permette ai giocatori di personalizzare Aloy con equipaggiamenti ed armi diverse, ma non solo. Nel gioco sono infatti presenti diverse pitture facciali che consentono di decorare il volto della protagonista con alcuni particolari tratti. Vediamo come sbloccarle e attivarle nel gameplay.

Va sin da subito specificato che le pitture facciali presenti nel titolo firmato Guerrilla Games (a tal riguardo, la nostra recensione di Horizon Forbidden West) non hanno alcun effetto concreto ed hanno un impatto puramente estetico. Queste decorazioni speciali possono essere ottenute completando missioni principali e secondarie, ma anche salendo di livello. Per indossarle avrete però bisogno di interagire con un pittore presente nei tre insediamenti Tenakth principali: Scalding Spear, The Bulwark, Thornmarsh. Lo stesso NPC sarà indispensabile nel caso vogliate rimuovere o cambiare la pittura assegnata.

Horizon Forbidden West: tutte le pitture facciali

Di seguito l'elenco completo delle decorazioni presenti nel gioco, divise a seconda della tribù cui fanno riferimento. Ricordate di recarvi dal pittore solamente dopo aver sbloccato le tinture: a parte Mark of War, ottenibile dopo aver raccolto tutti i totem di guerra, per le altre basterà finire quante più missioni possibili. Nota: i nomi delle pitture sono in lingua inglese, aggiorneremo la lista con i nomi in italiano non appena possibile.

Nora warrior

Nora scout

Nora seeker

Nora death-seeker

Oseram artificier

Oseram explorer

Banuk aspirant

Banuk shaman

Banuk survivor

Utaru whisperer

Utaru birthsinger

Utaru thresher

Utaru ritesinger

Carja watcher

Carja champion

Carja noble

Carja hawk

Carja blazon

Carja trader

Carja shadow

Carja scholar

Tenakth reaver

Tenakth recon

Tenakth vindicator

Tenakth conqueror

Mark of war

