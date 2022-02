Horizon Forbidden West: come trasferire i salvataggi da PS4 a PS5

Se avete iniziato a giocare il nuovo Horizon Forbidden West su PlayStation 4 e avete poi deciso di effettuare l'upgrade gratuito alla versione PlayStation 5, sappiate che i vostri progressi non andranno persi ed esiste il modo per trasferirli sulla console di ultima generazione targata Sony.

Sappiate che esistono due diversi metodi per trasferire il salvataggio da una piattaforma all'altra ed entrambi richiedono che il file venga in qualche modo passato dalla memoria di PlayStation 4 a quella di PlayStation 5, poiché non esiste una funzione interna al gioco che consenta qualcosa del genere.

Trasferimento via USB

Il primo metodo coinvolge l'utilizzo di una memoria USB compatibile con la vostra PlayStation 4. Inserite il dispositivo nella porta USB frontale della vostra console di vecchia generazione e accedete al menu delle impostazioni: da qui selezionate la voce relativa ai file di salvataggio e procedete con la copia sulla memoria USB. Estraete la chiavetta e fate il passaggio opposto su PlayStation 5, ovvero visitate il menu dei salvataggi e copiate il file dalla memoria esterna a quella interna.

Trasferimento via cloud (PS Plus)

Se siete abbonati al PlayStation Plus, questo procedimento può essere velocizzato sensibilmente grazie al supporto dei salvataggi su cloud. Seguendo gli stessi passaggi elencati sopra, infatti, potete decidere di spostare i file nello spazio d'archiviazione cloud che tutti gli abbonati hanno a disposizione e poi effettuare il download da PlayStation 5.

Convalida dei salvataggi su PS5

A prescindere da quale dei due metodi abbiate scelto per effettuare il trasferimento, sappiate che i passaggi elencati sopra non sono sufficienti a continuare la vostra partita su PlayStation 5 ed è necessario uno step finale affinché il file di salvataggio in versione PS4 venga convertito. Per farlo, occorre avviare la versione PlayStation 5 di Horizon Forbidden West e selezionare l'apposita voce nel menu principale, la quale completerà il processo di importazione dei progressi e vi permetterà di caricare la partita.

