Horizon Forbidden West: dove e come trovare tutte le armature di Aloy

In Horizon Forbidden West vi ritroverete spesso ad affrontare in combattimento macchine o esseri umani: in questi casi non sono solamente le armi e le abilità di Aloy a fare la differenza (a proposito, non perdetevi la nostra guida su come accumulare velocemente punti abilità), ma anche l'armatura equipaggiata.

All’interno del gioco esistono infatti ben sette differenti tipologie di vestiario che è possibile far indossare alla protagonista: sei di queste sono legate a doppio filo ad uno specifico ramo dell’albero delle abilità, che presenta per l’appunto sei categorie diverse, mentre l’ultima tipologia è dedicata ad alcuni pezzi di equipaggiamento misto. Ciascuna armatura possiede un grado di rarità, che spazia da Non Comune (di colore verde) a Leggendario (di colore arancione), una serie di resistenze fisiche ed elementali, e alcuni bonus che vanno ad influenzare l’efficacia di determinate abilità di Aloy. Naturalmente, un abbigliamento di una certa categoria contiene solo bonus per poteri che fanno parte della stessa categoria dell’albero, tranne nel caso dell’equipaggiamento misto che è in grado di eludere questa regola.

La maggior parte delle armature del gioco possono essere acquistate presso i mercanti oppure ottenute come ricompensa per il completamento delle missioni o degli scontri nell’Arena. Eccovi tutte le informazioni necessarie per ottenere gli equipaggiamenti per Aloy in Horizon Forbidden West. Prima di proseguire vi avvisiamo che alcuni nomi di località e armature sono riportati in inglese: non appena possibile provvederemo a riportare anche la corretta traduzione in italiano di tutti gli oggetti e i luoghi citati in questa guida.

Categoria Guerriera

Esploratore Oseram (Non Comune) - acquistabile dal mercante a Chainscrape

Oseram Arrow Breaker (Raro) - acquistabile dal mercante alle Fauci dell’Arena

Viandante Oseram (Raro) - acquistabile dal mercante alle Fauci dell’Arena

Predone Tenakth (Molto Raro) - acquistabile dal mercante fuori da La Base

Oseram Striker (Molto Raro) - acquistabile dal mercante fuori da La Base

Categoria Trapper

Vagabondo Carja (Raro) - acquistabile dal mercante alle Fauci dell’Arena

Cacciatore di Behemoth Carja (Molto Raro) - acquistabile dal mercante fuori da La Base

Commerciante Carja (Molto Raro) - acquistabile dal mercante ad Approdo dell’Eredità

Carja Stalker Elite (Leggendario) - acquistabile dal negozio delle Fauci dell’Arena spendendo 54 Medaglie dell’Arena

Categoria Cacciatrice

Predestinata Nora (Non Comune) - acquistabile dal mercante di Rocciacava

Sentinella Nora (Raro) - acquistabile dal mercante della Terra di Nessuno

Ombra Carja (Raro) - acquistabile dal mercante alle Fauci dell’Arena

Utaru Thresher (Molto Raro) - acquistabile dal mercante fuori da La Base

Nora Valorosa (Molto Raro) - acquistabile dal mercante fuori da La Base

Schermagliatrice Tenakth (Molto Raro) - acquistabile dal mercante fuori da La Base

Abito di Sobeck (Molto Raro) - armatura unica sbloccabile durante la storia principale del gioco

Guerriera del Tuono Nora (Leggendario) - acquistabile dal negozio delle Fauci dell’Arena spendendo 54 Medaglie dell’Arena

Categoria Sopravvissuta

Scalatrice del Cielo Tenakth (Molto Raro) - ricompensa per il completamento della missione secondaria Primo a Volare

Avanguardia Oseram (Molto Raro) - acquistabile dal mercante fuori da La Base

Retore Utaru (Molto Raro) - acquistabile dal mercante fuori da La Base

Vincitrice Tenakth (Leggendario) - acquistabile dal negozio delle Fauci dell’Arena spendendo 54 Medaglie dell’Arena

Categoria Infiltrata

Cacciatrice Nora (Non Comune) - acquistabile dal mercante di Chainscrape

Raccoglitore Utaru (Raro) - acquistabile dal mercante al Bastione

Tracciatrice Nora (Molto Raro) - acquistabile dal mercante fuori da La Base

Utaru Hardweave (Molto Raro) - acquistabile dal mercante fuori da La Base

Categoria Esperta di Macchine

Ricognitore Tenakth (Molto Raro) - acquistabile dal mercante fuori da La Base

Dragone Tenakth (Molto Raro) - acquistabile dal mercante di Approdo dell’Eredità

Equipaggiamento Misto

Cantore di Tombe Utaru (Molto Raro) - acquistabile dal mercante di Approdo dell’Eredità

Alto Maresciallo Tenakth (Molto Raro) - ottenuto come ricompensa decidendo di risparmiare la vita di Regalla nella missione principale numero 16: Le Ali dei Dieci

Per completare l'outfit di Aloy potrete equipaggiare anche alcune delle molte pitture facciali che si possono sbloccare in Horizon Forbidden West.