Horizon Forbidden West: come usare la Modalità Foto su PS4 e PS5

L'elevata qualità tecnica e la grande cura riposta nella direzione artistica di Horizon Forbidden West si prestano perfettamente alla Modalità Foto, elemento ormai immancabile per immortalare i momenti e gli scenari più interessanti dei più importanti open world e produzioni Tripla A. Ecco come usarla nel titolo targato Guerrilla Games.

Per aprire la Modalità Foto in Horizon Forbidden West (a tal riguardo, ecco la recensione di Horizon Forbidden West) basterà aprire il menù premendo il tasto Options e selezionarla. Una volta attiva, sarà possibile modificare vari parametri e apportare scelte stilistiche differenti, in modo da valorizzare il ritratto che desiderate memorizzare. Alcune impostazioni di personalizzazione permettono di nascondere Aloy, di cambiarle espressioni facciali e pitture, o ancora la posa. Per quanto riguarda lo scenario generale è possibile adattare l'ora del giorno, aggiustare la profondità di campo, aggiungere cornici o effetti di vignettatura. Una volta costruita l'immagine desiderata, sarà necessario premere il tasto Create del Dualsense (Share su Dualshock 4) per salvare la fotografia.

Sempre a proposito dei controller PlayStation, ecco la guida ai controlli del Dualshock e del Dualsense di Horizon Forbidden West. Il successo della protagonista immaginata dai ragazzi olandesi di Guerrilla è andato anche oltre il mondo dei videogiochi: Aloy di Horizon Forbidden West è finita sulla copertina di Vanity Fair Italia.