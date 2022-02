Horizon Forbidden West: come utilizzare il viaggio rapido per spostarsi velocemente

Esattamente come il suo predecessore, Horizon Forbidden West è a tutti gli effetti un gioco open world che può vantare un mondo virtuale parecchio vasto. Coprire tutta la mappa richiederà tempo e dedizione, considerando che la protagonista si sposterà per gran parte del tempo a piedi.

Per evitare ai giocatori la necessità di percorrere ogni volta distanze lunghissime senza mezzi di trasporto o cavalcature, gli sviluppatori hanno pensato bene di introdurre all’interno del loro ultimo titolo un sistema di viaggio rapido, che nei fatti risulta praticamente identico a quello già esistente in Horizon Zero Dawn.

Durante la vostra avventura attraverso l’Ovest Proibito nei panni di Aloy troverete una grande quantità di falò sparsi per tutto lo scenario, sia nella natura incontaminata che all’interno degli insediamenti: avvicinandovi ad essi troverete anche le opzioni per salvare manualmente oppure automaticamente la partita. Dopo aver trovato ed utilizzato un falò, quest’ultimo si trasformerà in un punto di arrivo per il viaggio rapido e verrà segnalato sulla vostra mappa con un colore verde. Per spostarvi velocemente all’interno di Horizon Forbidden West non dovrete quindi fare altro che aprire la mappa di gioco attraverso il menù di gioco, selezionare il falò che volete raggiungere e confermare la vostra scelta: così facendo verrete rapidamente trasferiti alla vostra destinazione, a patto che abbiate all’interno del vostro inventario almeno un kit per il viaggio rapido.

Horizon 2: cosa sono i kit per il viaggio rapido?

Questi particolari oggetti vengono, costringendovi ad averne qualcuno sempre con voi. Per aumentare le vostre scorte potetedai vari mercanti sparsi per il mondo di gioco, oppure potetepersonalmente consumando 15 unità di legno crinale, un'unità di carne grassa e un'unità di carne con osso, tutte risorse che possono essere recuperate esplorando l’ambiente e cacciando la fauna selvatica.

Esiste tuttavia un modo per evitare di usare continuamente gli strumenti per il viaggio rapido: nel titolo firmato Guerrilla Games potete infatti creare anche un kit speciale che vi permetterà di fare tutti gli spostamenti che desiderate senza più dovervi preoccupare di avere abbastanza oggetti dedicati. Per crearlo dovrete necessariamente trovare un mercante che lo venda e consegnargli 50 frammenti di metallo, una pelle di volpe e un'unità di carne grassa.

