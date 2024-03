Horizon Forbidden West Complete Edition va benone su PC: migliaia di fan sono soddisfatti

Negli ultimi giorni Horizon Forbidden West Complete Edition ha fatto il suo debutto su PC. La produzione targata Guerrilla e Nixxes Software ha raggiunto dei risultati alquanto positivi in pochi giorni di "vita", ma come sta andando il sequel delle avventure di Aloy? Horizon Forbidden West va benone, come mostrato dalle valutazioni degli utenti.

Nell'arco di soli tre giorni, Horizon Forbidden West ha raggiunto un totale di 2434 recensioni su Steam, a cui segue un'opinione molto positiva sulla produzione. Si tratta di un risultato a dir poco positivo, soprattutto a fronte di quanto accaduto subito dopo il lancio della produzione al di fuori dell'ecosistema Sony. Horizon Forbidden West ha avuto diversi problemi al day one ma, nonostante le avversità, i fan sono più che soddisfatti dal lavoro svolto con questo porting.

Come possiamo leggere dalle recensioni che hanno decretato la valutazione molto positiva di Horizon Forbidden West, "Nixxes e Guerrilla hanno fatto un lavoro straordinario sotto quasi tutti gli aspetti", recita il post dell'account dal nome Hattori Hanzo. "Horizon FW risulta una conversione a dir poco brillante, sia lato ottimizzazione che lato scalabilità dei parametri grafici". "2 anni di attesa, il gioco al day one gira in modo incredibile, l'ottimizzazione è semplicemente perfetta", dichiara invece XII. "Uno dei migliori port fatti fino ad ora". E voi cosa ne pensate di quanto realizzato con questo porting su PC di Horizon Forbidden West? Siete tra i giocatori che hanno intrapreso il viaggio in direzione dell'ovest proibito su PC? Non esitate a farci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Nel frattempo, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato all'analisi di come gira Horizon Forbidden West su PC e Steam Deck.

