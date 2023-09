Horizon Forbidden West Complete Edition classificato per PS5, annuncio allo State of Play?

Dall'altra parte del mondo ci giunge notizia dell'esistenza di Horizon Forbidden West: Complete Edition, un'edizione che includerebbe, oltre all'ultimo gioco con protagonista Aloy, anche la relativa espansione Burning Shores e tutti gli aggiornamenti pubblicati da Guerrilla Games.

Il nome di Horizon Forbidden West: Complete Edition è spuntato a Singapore, più precisamente nel database della Infocomm Media Developmente Authority, la commissione che si occupa di valutare e classificare i videogiochi destinato al mercato del paese asiatico. L'autorità ha analizzato la raccolta in versione PlayStation 5 affibbiandole il bollino "M18", che attesta un prodotto indirizzato ad un pubblico esclusivamente adulto.

La storia, insomma, sembra ripetersi, dal momento che a suo tempo anche Horizon Zero Dawn è tornato in edizione completa qualche tempo dopo la pubblicazione del suo unico DLC, Frozen Wilds, concedendosi dunque ad un prezzo più vantaggioso per coloro interessati ad accedere all'esperienza completa in un colpo solo.

La Complete Edition di Horizon Zero Dawn è anche l'edizione del gioco approdata su PC, ma ci teniamo a sottolineare che per il momento l'unica versione di Horizon Forbidden West: Complete Edition ad essere stata valutata è quella PS5. Precisiamo inoltre che la nuova edizione del gioco non è ancora stata annunciata ufficialmente da Sony, d'altro canto non possiamo fare a meno di notare il tempismo, dal momento che la classificazione è spuntata fuori nei giorni in cui si rumoreggia di un nuovo PlayStation State of Play. È dunque possibile che Sony si stia riservando l'annuncio di quest'edizione per il suo prossimo evento comunicativo.