Horizon Forbidden West Complete Edition disponibile: trailer con i commenti della stampa

Lo scorso 27 settembre Sony ha annunciato Horizon Forbidden West Complete Edition, e la versione PlayStation 5 dell'edizione completa è già pronta per essere acquistata da tutti i fan di Aloy desiderosi di vivere l'intera esperienza offerta da Horizon Forbidden West.

Attraverso un nuovo trailer, Sony ci ricorda non solo la disponibilità della Complete Edition, ma anche alcuni dei migliori commenti rivolti dalla stampa internazionale all'ultima fatica di Guerrilla Games. Horizon Forbidden West è "un capolavoro visivo" secondo Gamepro, mentre Jeux Video lo considera "un gioco davvero eccezionale". Gaming Bible è veloce ma diretta con il suo "da giocare", mentre VGC lo considera un gioco da perfect score. Tutti commenti sostanzialmente in linea anche con la nostra recensione di Horizon Forbidden West, dove abbiamo esaminato nel dettaglio tutti i meriti di questo importante seguito targato Guerrilla.

Ricordiamo che la Complete Edition non contiene solo il gioco base ma anche l'espansione Burning Shores che amplia ulteriormente la storia di Aloy portandola a visitare terre mai viste prima nella serie. Tra gli altri contenuti del pacchetto troviamo la colonna sonora digitale, un artbook digitale, nuovi contenuti per la Modalità Foto, un fumetto digitale e molto altro ancora.

La Complete Edition sbarcherà anche su PC in futuro: in questo caso l'appuntamento è fissato per l'inizio del 2024 attraverso un porting curato da Nixxes Software.