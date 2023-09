Horizon Forbidden West Complete Edition: spunta in rete la presunta data d'uscita su PS5

Si riparla di una possibile versione definitiva dell'ultima avventura di Aloy. In precedenza era comparso un misterioso Horizon Forbidden West Complete Edition per PS5, ma finora nessun annuncio ufficiale è stato fatto, nemmeno allo State of Play di settembre 2023. Eppure per un retailer nipponico l'uscita sarebbe vicinissima.

Lo store giapponese Neowing ha infatti messo in catalogo Horizon Forbidden West Compete Edition fissandone l'uscita già al 6 ottobre 2023, dunque alla fine della prossima settimana. Non ci sono tuttavia ulteriori dettagli su questa edizione dell'apprezzata esclusiva Sony targata Guerrilla Games, sebbene dal nome è piuttosto scontato immaginare che la Complete Edition racchiuderà in un unico pacchetto sia il gioco base che l'espansione Burning Shores. Non è inoltre da escludere nemmeno l'aggiunta di ulteriori extra come ad esempio artbook o colonne sonore digitali.

Considerata anche la classificazione comparsa nelle scorse settimane, è dunque probabile che la Complete Edition dell'ultimo Horizon esista veramente, tuttavia finora né Sony, né Guerrilla Games ne ha confermato l'esistenza. Se davvero l'esordio della raccolta è previsto per il 6 ottobre, allora un annuncio definitivo potrebbe arrivare da un momento all'altro.

Nel frattempo ricordiamo che è stato annunciato Horizon Forbidden West Seeds of Rebellion, un gioco da tavolo che racconterà una storia del tutto nuova e canonica all'interno del franchise.