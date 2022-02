Horizon Forbidden West: è meglio comprare la versione PS4 o PS5?

Negli ultimi giorni avrete quasi sicuramente letto delle polemiche riguardanti le versioni di Horizon Forbidden West in vendita sullo store digitale di Sony. Se siete confusi e non volete cadere in errore, vi spieghiamo quali sono le differenze tra le varie versioni e quale delle due è la più conveniente dal punto di vista economico.

A meno che non abbiate intenzione di giocare su PlayStation 4 o PlayStation 4 Pro, sappiate infatti che è possibile risparmiare qualcosina sull'acquisto dell'edizione standard digitale dell'esclusiva targata Guerrilla Games. Attualmente sono in vendita sul PlayStation Store due diverse edizioni standard del gioco, una per PS4 acquistabile a 69,99 euro e una contenente sia quella PS4 che quella PS5 al costo di 79,99 euro. Esiste però un particolare da non sottovalutare: la versione per PlayStation 4 include anche l'upgrade gratuito alla versione PlayStation 5. In poche parole, acquistare la versione da 79,99 euro sarebbe controproducente, poiché l'altra edizione permette di accedere ai medesimi contenuti ma ad un prezzo inferiore di ben 10 euro, che potreste investire su qualche altro titolo in offerta (a tal proposito, oggi sono iniziati i nuovi sconti sul PS Store).

Per chi non lo sapesse, tramite il PlayStation Store su PS5 è impossibile effettuare l'acquisto della versione old-gen ed è quindi preferibile completare la transazione attraverso la versione web del negozio online, sul quale è possibile scegliere liberamente quale delle due ottenere. Sappiate però che procedere all'acquisto della versione meno costosa ha un piccolo contro: l'impossibilità di effettuare il preload. Acquistando questa versione, infatti, avrete modo solo di scaricare il gioco per PlayStation 4 e dovrete attendere l'uscita ufficiale di Horizon: Forbidden West per sbloccare quella PlayStation 5 e avviare il download di tutti i file necessari all'esecuzione.

In attesa di proporvi una guida con i passaggi utili ad effettuare l'upgrade da PS4 a PS5 del gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Horizon Forbidden West a cura di Giuseppe Arace.