Horizon Forbidden West: conoscete queste curiosità su Aloy? Secondo noi no

Fin dal debutto avvenuto a marzo 2017 su PS4, la serie di Guerrilla Games nata con Horizon Zero Dawn e proseguita con Horizon Forbidden West ha attirato l'attenzione grazie soprattutto alla caratterizzazione della sua protagonista, Aloy. A proposito della giovane guerriera, ecco tre interessanti curiosità su di lei.

Le fonti di ispirazione

Per quanto forte e temeraria, Aloy si presenta come distante dai cliché e non priva di difetti, il che la rende più umana e perfettamente contestualizzata all’interno del mondo post-apocalittico di gioco. Come confermato dallo stesso game director Mathijs de Jonge, questo risultato è stato ottenuto prendendo spunto da alcune iconiche eroine di cinema e serie tv: Sarah Connor (Terminator), Ellen Ripley (Alien) e Ygritte di Game of Thrones su tutte.

Altre apparizioni di Aloy

Nel corso degli ultimi anni, visto l’amore dimostrato dal pubblico nei confronti della talentuosa guerriera, non sono mancate collaborazioni che hanno visto Aloy inserita all’interno di altri videogiochi. Fra eventi a tempo limitato, classici cross-over e simpatici easter egg, i titoli più rappresentativi che hanno ospitato la star di Horizon sono stati Monster Hunter World, Death Stranding, Genshin Impact e Fortnite.

Le (presunte) origini del nome

Malgrado gli sviluppatori non si siano mai sbilanciati a riguardo, il nome di Aloy potrebbe essere un riferimento al romanzo La macchina del tempo di H. G. Wells pubblicato nel 1895, nel quale il protagonista incontra una specie avanzata di esseri umani chiamati Eloi. Un’altra opinione diffusa è quella che accomuna Aloy alla forma abbreviata del nome Aloysio, che in alto-tedesco antico (la forma scritta di tedesco più arcaica fra quelle note e giunte a noi) significa “grande guerriero”.

