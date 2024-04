Horizon Forbidden West continua ad aggiornarsi su PC: cosa cambia con la patch 1.2?

Dopo essersi affermato come uno dei giochi PC più venduti negli USA a marzo, Horizon Forbidden West continua a ricevere aggiornamenti che fanno la felicità degli utenti che lo hanno acquistato tramite Steam o Epic Games Store.

Come riportato da un nuovo post di Gueriilla Games, l'aggiornamento 1.2 di Horizon Forbidden West Complete Edition è disponibile da oggi e migliora ulteriormente la stabilità e apporta correzioni di bug e ottimizzazioni basate sul feedback dei giocatori. Questa patch risolve inoltre gli stuttering che potevano verificarsi in posizioni specifiche, risolve il danneggiamento visivo sulla mappa che poteva occorrare durante l'utilizzo di schede grafiche AMD Radeon RX 6000, e corregge alcuni piccoli problemi legati all'interfaccia utente. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo a questo indirizzo.

I team di Nixxes e Guerrilla continuano a monitorare attentamente il feedback dell'utenza PC, che in ogni caso sembra aver ampiamente gradito la qualità del port di Horizon Forbidden West. I due team hanno svelato di avere ulteriori aggiornamenti in cantiere, comprese le prossime ottimizzazioni delle prestazioni. "Grazie a tutti per aver giocato e per aver condiviso feedback aiutandoci a migliorare ulteriormente il gioco", hanno concluso gli sviluppatori.

Horizon Forbidden West fa sicuramente parte di quei giochi open world che possono vantare una grafica spaccamascella.

