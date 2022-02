Horizon Forbidden West: cosa cambia tra i vari livelli di difficoltà?

Horizon: Forbidden West mette a disposizione diversi livelli di difficoltà adatti a tutti i giocatori. Dalla modalità facile a quella molto difficile, ma anche la possibilità di personalizzare a piacimento le varie opzioni per meglio adattare l'esperienza ai proprio gusti: vediamo le possibilità offerte più nel dettaglio.

Il livello di difficoltà più accessibile è la modalità 'storia' che, come dice il nome stesso, è pensata per i giocatori che hanno intenzione di godersi il più possibile l'avventura di Aloy nell'ovest proibito senza particolari ostacoli. Questa opzione rende automatiche le cure, l'aumento della concentrazione e la sua durata. Passando oltre, le modalità 'facile' e 'normale' sono le selezioni più tradizionali che permettono un livello di sfida più o meno alto a seconda di quale si scelga; lo stesso discorso vale per 'difficile' e 'molto difficile' dove il gioco richiederà però un altro tipo di attenzione e gestione delle risorse. In tutti e questi quattro casi, comunque, sarà necessario azionare manualmente il tasto di cura e acquisire concentrazione combattendo durante gli scontri.

Va invece affrontato a parte il discorso sulla difficoltà personalizzata. Qui potrete modificare l'esperienza con diverse scelte: il danno che subisce Aloy e i suoi nemici, la possibilità di trovare bottino raro, la durata e l'ottenimento della concentrazione, la cura automatica. Sarà possibile, infine, selezionare due differenti modalità per l'esplorazione del mondo di gioco.

Esploratore - esplora il mondo con pochi dettagli e suggerimenti a schermo

Guidato - sfrutta vari target per aiutarti nell'esplorazione del mondo di gioco

