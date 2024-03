Horizon Forbidden West: cosa cambia tra PC e PS5? L'analisi di Digital Foundry

Con il preload già disponibile per i giocatori, Horizon Forbidden West si appresta a fare il suo atteso debutto su PC. Digital Foundry non si è lasciato scappare l'occasione di analizzare questa nuova versione dell'open world di Guerrilla Games con tutte le novità che porta in dote.

Digital Foundry mette subito in chiaro che gli aggiornamenti effettivi rispetto alla versione PlayStation 5 sono un po' più conservativi rispetto, ad esempio, a Ratchet and Clank: Rift Apart. Ovviamente, però, sono stati apportati dei miglioramenti che premiano l'edizione PC: è stato aumento fino a 16x il filtro anisotropico, con una qualità delle texture molto migliore, ed anche il LoD e la qualità del terreno sono stati maggiormente elaborati, con texture e geometrie dei livelli più complessi.

Ci sono inoltre da considerare i miglioramenti nella risoluzione effettiva e nell'anti-aliasing, soprattutto se paragonata alla modalità prestazioni di PS5, che utilizza sia il rendering checkerboard che una risoluzione dinamica per raggiungere i 1800p. Il DLSS nativo a 1440p, inoltre, renderizza più dettagli rispetto alla modalità prestazioni di PS5. Tenendo questo in mente, gli utenti possono sfruttare un upscaling di qualità superiore in combinazione con il sistema di risoluzione dinamica della versione PC e ottenere ottimi risultati.

Oltre agli aggiornamenti della qualità dell'immagine, ci sono anche aggiornamenti delle prestazioni su PC. I 120fps, raggiunti tramite forza bruta o grazie al DLSS 3, sono un altro miglioramento palpabile rispetto all'esperienza su console. Tutto questo, naturalmente, a patto che la vostra configurazione PC regga efficacemente Horizon Forbidden West. Per ulteriori approfondimenti potete consultare il filmato che vi abbiamo riportato in apertura.

