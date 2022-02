Horizon Forbidden West: cosa cambia tra PS5 e PS4?

Horizon Forbidden West aprirà il 2022 di Sony a partire dal prossimo 18 febbraio: la nuova avventura della guerriera Aloy sarà disponibile sia su PlayStation 5 che su PS4, e promette di rivelarsi molto più spettacolare e ricca di contenuti rispetto a quanto visto nel predecessore, Horizon Zero Dawn.

Data la natura cross-gen del progetto, cosa cambia tra le versioni PS5 e PS4 del nuovo Horizon? Anzitutto è bene sottolineare che, in termini di gameplay e narrativa, le due edizioni saranno praticamente identiche: in termini di trama, avventura principale ed attività secondarie sia i giocatori next-gen che quelli old-gen vivranno le stesse vicende e situazioni, senza alcun elemento esclusivo per nessuna console.

Le differenze saranno quindi esclusivamente tecniche, ed ovviamente tutte a vantaggio di PS5: sulla nuova console Sony, infatti, Horizon Forbidden West garantirà una modalitò Performance sui 60fps stabili, oltre al supporto di tutte le feature relative al DualSense quali feedback aptico e grilletti adattivi. Su next-gen è inoltre garantito il supporto al ray tracing ed all'audio 3D, una miglior resa delle textures e delle sequenze sott'acqua, ed un miglior sistema d'illuminazione. In ogni caso, la versione PlayStation 4 promette di sfruttare al massimo le capacità della vecchia console, pur senza tutti i vantaggi visivi presenti sul sistema più avanzato.

In attesa di intraprendere una nuova avventura in compagnia di Aloy, non perdetevi il dietro le quinte dello sviluppo di Horizon Forbidden West per scoprire ulteriori segreti sull'opera firmata Guerrilla Games. Volete sapere inoltre se Horizon Forbidden West sarà solo single player o ha pure il multiplayer?