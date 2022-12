Horizon Forbidden West: un cosplay di Aloy in armatura Tenakth

Nel 2022 Sony e Guerrilla hanno sfornato una delle loro migliori esclusive, Horizon Forbidden West, l'atteso secondo capitolo della saga cominciata nel 2017 con Horizon Zero Dawn che ha definitivamente incoronato Aloy come una delle più amate eroine femminili dei videogiochi. Eccone una nuova, sfarzosa interpretazione.

Protagonista di entrambi i capitoli dell'avventura sviluppata da Guerrilla Games, Aloy venne allontanata dalla sua tribù e crebbe sotto la guida di Rost. Quando vinse la Prova, divenne un'Audace e fu riammessa tra i Nora. Ottenne anche il titolo di Cercatrice, potendo così spostarsi tra i territori della Culla della Madre senza incorrere nell'esilio che incombe per coloro i quali fuoriescono dai confini. Ma quale tra i due capitoli di Horizon è più bello?

Aloy è una ragazza determinata e schietta dalla carnagione chiara, lentiggini sulle guance e lunghi capelli rossi legati in trecce ornamentali. Nel corso della storia può vestire numerosi abiti alternativi e armature con diverse caratteristiche e funzionalità. In questo cosplay di Aloy da Horizon Forbidden West la vediamo ad esempio con l'armatura Tenakth Dragoon. Questo abito cerimoniale di rarità molto alta le conferisce migliori abilità di combattimento a cavallo. A realizzare l'interpretazione che trovate in calce all'articolo e che è stata condivisa su Reddit è la cosplayer alesita, che ha affermato di aver impiegato ben tre mesi per la realizzazione di questo particolare e sfarzoso costume. Vi salutiamo lasciandovi a un ipotetico sequel di Horizon in arrivo su PlayStation 5.