Horizon Forbidden West: un cosplay di Aloy, la cacciatrice è pronta a tornare

Horizon Zero Dawn fu un importante successo per casa Sony. L'esclusiva di PlayStation del 2017 - approdata però da un anno e mezzo anche su PC - sviluppata da Guerrilla Games aveva introdotto il mondo di Aloy, una ragazza che si ritrova ad affrontare delle macchine dall'aspetto di dinosauri in un mondo post apocalittico ma con richiami primordiali.

Da tempo Guerrilla Games aveva annunciato un sequel per quella storia, che avrebbe portato Aloy a viaggiare in luoghi nuovi, verso un occidente proibito. E proprio da questo viaggio deriva Horizon Forbidden West, il nuovo titolo di questo franchise. La lunga attesa sta per finire, con il videogioco che sbarcherà sulla console ammiraglia di Sony dal 18 febbraio 2022. Manca ancora qualche giorno quindi prima di poter riprendere il pad per controllare le mosse della cacciatrice nella terra selvaggia.

In attesa, Leah ha preparato un nuovo cosplay. La cosplayer, che tra gli altri ha condiviso col pubblico il suo cosplay di Afrodite da Hades, si è cimentata nella rappresentazione della protagonista di Horizon Forbidden West, preparandosi per le terre selvagge. Il cosplay di Aloy qui presentato è pronto per un nuovo viaggio, preparata e armata di tutto punto. Il countdown sta per scadere, non perdetevi le avventure del sequel di Horizon Zero Dawn.