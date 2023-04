Horizon Forbidden West: un cosplay di Aloy di Irina Meier lancia Burning Shores

Negli ultimi tempi gli appassionati hanno potuto fare ritorno nell'affascinante e pericoloso mondo di Horizon Forbidden West attraverso l'uscita del nuovo DLC Burning Shores di cui trovate la nostra recensione. In concomitanza con il rilascio di questo contenuto aggiuntivo la celebre cosplayer Irina Meier celebra Aloy.

Eroina di casa Sony, Aloy è una delle protagoniste femminili più apprezzate e rappresentative degli ultimi anni. Nata come senzamadre e isolata dalla propria tribù, con coraggio e determinazione è riuscita a farsi accettare impedendo al contempo ad HADES di sterminare l'umanità.

Nel DLC Horizon Burning Shores i giocatori scoprono un dettaglio sull'identità sessuale di Aloy, fattore che dà spessore al personaggio e permette a tanti di immedesimarsi al meglio nell'eroina PlayStation.

A ogni modo, in questo cosplay di Aloy da Horizon Forbidden West ritroviamo l'esperta combattente mentre destreggia con abilità un arco. Con la freccia già scoccata, Aloy è pronta a mettere fine alla vita delle sue prede con precisione grazie al frutto dei suoi anni trascorsi ad allenarsi. Ad aver condiviso questa spettacolare interpretazione è la conosciuta cosplayer Irina Meier, che conta un seguito di oltre un milione di appassionati. Per ricreare le ambientazioni del gioco sviluppato da Guerrilla, la location scelta per lo scatto è l'Arches National Park situato negli Stati Uniti d'America.