Horizon Forbidden West: un cosplay di Aloy si prepara per una nuova caccia

Nei territori selvaggi, nulla può essere dato per scontato. Il terreno stesso può essere un nemico, ma ciò che rischia di mettere fine alla vita di un cacciatore sono anche le macchine a forma di dinosauro che vivono nel mondo di Horizon: Zero Dawn. Il videogioco da record, che ha visto la lore ampliata da Falcodoro, è tornato con un capitolo due.

Dopo qualche anno di attesa, durante i quali è arrivato il primo capitolo su PC, lo studio Guerrilla ha messo finalmente in vendita il sequel Horizon: Forbidden West. Aloy è andata a scoprire alcuni segreti che la riguardano e non solo nelle terre proibite, a ovest, e di certo non l'ha fatto a cuor leggero e senza equipaggiamento adatto.

Ancora una volta, Guerrilla Games ha fatto centro ed è riuscito a portare su PlayStation un'esclusiva che sa di avventura e scoperta, capace di ammaliare videogiocatori di tutto il mondo e per tanto tempo. La cosplayer Genevieve Marie non si lascia sfuggire l'occasione e decide di preparare una versione in tutto e per tutto uguale a quella del videogioco. Questo cosplay di Aloy da Horizon è armata di tutto punto e non difetta neanche in armatura, pronta a scoccare una freccia in un paesaggio freddo dove nulla va lasciato al caso.