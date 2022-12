Horizon Forbidden West: un cosplay di Aloy pronta all'avventura

Ormai sempre più eroine vengono messe al centro dei prodotti videoludici. In passato, erano pochi i titoli che potevano vantare una protagonista, mentre adesso viene dato più spazio all'universo femminile. E uno dei giochi di ultima generazione ad averlo fatto è Horizon: Forbidden West, seguito dell'acclamato Horizon: Zero Dawn di Guerrilla Games.

Il primo titolo già si era distinto molto su PlayStation 4, e di certo il sequel non è stato da meno. Ovviamente molti dei meriti vanno al comparto artistico e tecnico, con Horizon Forbidden West tra i giochi con la grafica migliore del 2022, ma non va assolutamente messo da parte l'impianto ludico e quello della storia, con Aloy ancora una volta al centro delle vicende in un pianeta desolato e contemporaneamente pericoloso, a causa delle creature meccaniche che vivono lì.

Come ha dovuto fare anche nel primo titolo realizzato da Guerrilla Games, la protagonista di Horizon dovrà affrontare delle pericolose missioni e non può di certo allontanarsi dalla propria casa per esplorare l'ovest proibito impreparata. C'è sempre bisogno di un equipaggiamento ottimo, oltre che del suo affidabile arco. Così, Likeassassin ha indossato i suoi abiti di pelle con collane e accessori oltre all'arco e le frecce come si vede in questo cosplay di Aloy immerso nella natura e con la freccia già incoccata. L'avventura di Horizon: Forbidden West è iniziata e la ragazza deve di nuovo darsi da fare per riuscire a sopravvivere nelle terre selvagge di questo videogioco post apocalittico, sarà meglio di quella di Horizon: Zero Dawn?