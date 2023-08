Horizon Forbidden West: un cosplay di Aloy in tenuta alternativa e pesante

Mentre le mod per PC di Horizon Zero Dawn continuano a far urlare al miracolo, la community di appassionati continua a celebrare la saga di videogiochi che ha regalato ai fan PlayStation una delle più amate e celebri eroine femminili degli ultimi anni.

Horizon 3 si farà a detta di Guerilla Games, ma per il sequel dell'avventura di Aloy è forse ancora troppo presto. Il DLC Burning Shores di Horizon Forbidden West risale infatti all'aprile 2023, troppo presto per ipotizzare l'uscita di un nuovo episodio della saga.

Di recente Guerrilla ha parlato delle difficoltà produttive di Horizon Forbidden West sull'hardware PlayStation 4, confermando però la grande abilità nello sviluppo su una piattaforma ormai di vecchia generazione. A omaggiare la produzione e il tram di sviluppo ci pensa la cosplayer Denise Winter, aka DeWil.

Con una prospettiva dal basso verso l'alto, in questo cosplay di Aloy dalla saga di Horizon vediamo l'eroina PlayStation, sullo sfondo di un tramonto in una foresta, tendere il suo arco pronta per cacciare una preda, robotica o umana che sia. Per l'occasione Aloy non indossa il suo abito classico, ma l'Oseram Sparkworker Heavy. Questo set di armatura fornisce difesa dagli urti e 2 slot per le mod che aiutano Aloy a superare gli avversari. La pelliccia indossata da Aloy le permette di difendersi dallo status di shock ed è dunque perfetta contro gli Shell-walker, i Ravagers e gli Stormbirds.