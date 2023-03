Horizon Forbidden West: un cosplay di Aloy in viaggio verso l'Ovest Proibito

Mentre la community di videogiocatori attende l'uscita del DLC Horizon Forbidden West: Burning Shores in esclusiva per PlayStation 5, Aloy fa il suo ritorno nell'Ovest Proibito in una meravigliosa e perfetta interpretazione dalla cosplayer Irina Meier.

In base ai dati di vendita divulgati da Sony Horizon Forbidden West sembrerebbe aver venduto meno copie rispetto Zero Dawn, il capitolo che ha dato inizio alla saga di Guerrilla Games. Nonostante ciò, la popolarità dell'eroina made in Sony è sempre altissima, soprattutto tra i cosplayer.

In Horizon Forbidden West i giocatori si uniscono al viaggio di Aloy verso l'Ovest Proibito, una frontiera inesplorata che nasconde nuovi, misteriosi pericoli. In questa terra remota il clone creato da GAIA incontra tribù sconosciute e affronta macchine ancora più maestose. Ma la vita nel mondo sembra essere destinata e nessuno ne conosce il motivo. Sarà compito di Aloy scoprire i misteri che si celano dietro la fine del mondo e cercare di riportare l'equilibrio.

In questo cosplay di Aloy da Horizon Forbidden West ritroviamo la cacciatrice con l'arco già pronto a scoccare una freccia mentre resta al riparo dietro una formazione rocciosa. A detta dell'interprete di questo impegnativo set fotografico realizzato nei pressi del Rocky Mountain National Park (Colorado, USA), però, esplorare l'Ovest Proibito con un abito come quello indossato da Aloy è ai limiti dell'impraticabile.