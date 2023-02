Horizon Forbidden West sarebbe costato 110 milioni di euro, un record per l'Olanda

Che Horizon Forbidden West sia un prodotto ad alto budget, si vede lontano un chilometro, ma Sony Interactive Entertainment e Guerrilla Games non hanno mai ufficializzato l'esatto ammontare del budget che hanno investito per lo sviluppo. Un indizio, in ogni caso, ci è appena giunto da Internet Movie Database (IMDB).

Stando a quanto è possibile leggere nella sezione Trivia della pagina dedicata al gioco su IMBD, lo sviluppo di Horizon Forbidden West sarebbe costato 110 milioni di euro, un budget che lo renderebbe il prodotto d'intrattenimento più dispendioso mai realizzato in Olanda. Parliamo al condizionale poiché non abbiamo certezze circa la veridicità dell'informazione, dal momento che i diretti interessati non hanno mai snocciolato numeri precisi nei loro comunicati ufficiali. A quella cifra andrebbero aggiunte anche le spese per il marketing, che farebbero senz'altro lievitare la spesa di diversi milioni di euro.

Sebbene non ci siano conferme, il budget indicato appare plausibile, dal momento che i valori produttivi sono chiaramente espressi dal comparto tecnico, dall'estensione della mappa di gioco e dalla cura riposta nella narrazione. Horizon Forbidden West ha richiesto ben quattro anni di sviluppo (la lavorazione è cominciata un anno dopo l'uscita di Zero Dawn) e ha segnato il debutto di Guerrilla Games su PlayStation 5, un salto che ha richiesto un inevitabile aggiornamento del motore grafico Decima. Si tratterebbe comunque di un budget inferiore ai 160 milioni investiti per la creazione di The Callisto Protocol, un'altra grande produzione del 2022 (che tuttavia è uscito su più piattaforme e ludicamente parlando non è direttamente comparabile).

A proposito di Horizon Forbidden West, vi ricordiamo che martedì 21 febbraio entrerà a far parte della selezione di PlayStation Plus Extra assieme a tanti altri giochi come The Quarry, Resident Evil 7, Scarlet Nexus e Borderlands 3.