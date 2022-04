Horizon Forbidden West: il costume di Aloy risplende nel cosplay di NadiaSK

Dopo aver mostrato nuovamente Horizon Forbidden West su PlayStation 4 Pro, Sony torna a trattare l'action-adventure open world di Guerrilla Games proponendoci un cosplay finemente realizzato da NadiaSK.

Come spiegato all'interno del filmato che potete gustarvi in apertura, il costume di Aloy è sì simile a quello già visto in Horizon Forbidden West, ma non privo di alcune fondamentali differenze apparse all'interno del sequel per PS5 e PS4. Ad esempio, viene fatto notare come lo scollo del vestito indossato dall'eroina fosse precedentemente in seta ed ora in velluto, o come siano stati introdotti degli occhielli nella zona del corpetto e dei bottoni nelle tasche (che da quattro sono passate a tre nella nuova versione).

Il dettaglio che più ha colpito la cosplayer è la cintura che Aloy utilizzava precedentemente in vita, e che ora invece sfrutta per tenere ben saldi i bracciali e i pezzi dei gambali. Cambiamenti che rendono vivo il costume, che esattamente come la protagonista che lo indossa va incontro a dei cambiamenti man mano che la storia di Guerrilla Games continua ad evolversi nel tempo. Cosa ne pensate del lavoro di NadiaSK per omaggiare Aloy?

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Horizon Forbidden West si è recentemente aggiornato alla versione 1.12.