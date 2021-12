Horizon Forbidden West sulla cover di Game Informer: nuove informazioni in arrivo

Horizon Forbbiden West diventa sempre più tangibile: a meno di due mesi dal lancio fissato per il mese di febbraio, Game Informer dedica all'atteso gioco di Guerrilla Games la copertina del suo nuovo numero.

Esattamente con quelle che l'hanno preceduta, anche la nuova copertina di Game Informer è degna di essere ammirata, dotata com'è di un artwork che mette in risalto il dualismo tra la natura rigogliosa e l'ovest contaminato da una nuova e più potente forma di Corruzione. Il nuovo numero della rivista cela al suo interno un ricco reportage di 12 pagine, nelle quali trovano spazio una lunga intervista di approfondimento ai ragazzi di Guerrilla Games e le impressioni scaturite dopo la visione di due differenti demo. La prima ha mostrato una delle aree di gioco iniziali, offrendo uno sguardo approfondito ai villaggi, ai modelli dei personaggi, all'albero delle abilità e al nuovo banco di lavoro. La seconda, invece, è stata tratta da una fase di gioco ben più avanzata, con protagonista una nuova e possente macchina conosciuta come Slitherfang.

Queste nuove informazioni non ci metteranno molto a trapelare in rete dopo la pubblicazione del numero, inoltre la stessa redazione di GameInformer ha promesso delle sorprese nel corso delle prossime settimane. L'esclusiva per PS4 e PS5 è già stata protagonista sulle nostre pagine quest'oggi, dal momento che sono trapelate le dimensioni di Horizon Forbidden West senza la day one patch.