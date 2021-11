Horizon Forbidden West, creature colossali in arrivo: le nuove biomacchine di Guerrilla

Avevano già conquistato la fantasia dei videogiocatori all'interno del primo capitolo della serie, ma ora le possenti biomacchine di Horizon: Zero Dawn sono pronte a fare ritorno nell'atteso sequel per PS4 e PS5.

Accanto a volti (e musi) famigliari, gli avventurieri pronti ad affiancare Aloy nella sua nuova missione si ritroveranno a fronteggiare anche una serie di creature completamente inedite. Per stuzzicare la fantasia dei videogiocatori, gli sviluppatori di Guerrilla Games hanno di recente diffuso una serie di interessanti dettagli relativi alle caratteristiche delle macchine che faranno parte della fauna di Horizon: Forbidden West.

Per riassumere tutte le informazioni in merito emerse sino ad ora, e fare il punto della situazione sulle minacce che ci attendono negli USA del gioco PS4 e PS5, il nostro Antonello "Kirito" Bello ha passato a setaccio ogni dichiarazione rilasciata da Guerrilla Games. Per presentarvi ogni sua scoperta sulle possenti biomacchine, non poteva mancare un ricco video dedicato all'immaginario dipinto dalla software house nel prossimo Horizon: Forbidden West. Come sempre, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che disponibile sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!



Ricordiamo inoltre che il sequel di Horizon: Zero Dawn potrebbe non essere l'unica novità in arrivo per la serie, con crescenti rumor legati ad uno spin-off multiplayer e a un gioco VR a tema Horizon.