Horizon Forbidden West: la cura per i dettagli nel video raffronto tra gameplay e realtà

L'ormai celebre creatore di contenuti ElAnalistaDeBits ha realizzato un nuovo video approfondimento su Horizon Forbidden West per raffrontare le fasi salienti del gameplay reveal con le foto e i video che immortalano i luoghi più caratteristici dell'odierna città di San Francisco e delle sue aree limitrofe.

Mentre in rete prosegue il dibattito sulle reali dimensioni della mappa di Horizon Forbidden West, lo youtuber ElAnalistaDeBits ha così deciso di focalizzarsi sulla cura per i dettagli che il team di Guerrilla Games ha riposto nella realizzazione della dimensione post-apocalittica della prossima avventura di Aloy.

Scorrendo le scene del gameplay trailer ammirato durante l'ultimo State of Play si possono notare numerose reinterpretazioni futuristiche dei luoghi più caratteristici della metropoli californiana. Oltre all'immancabile riferimento al Golden Gate Bridge e al grattacielo Transamerica Pyramid, il video confezionato dallo youtuber fornisce anche degli interessanti spunti di riflessione sul frangente del gameplay reveal di Forbidden West con Aloy intenta a scalare le colonne di una struttura semisepolta dalla vegetazione: le colonne in questione, infatti, non sono altro che i resti dei pilastri della navata centrale del National Shrine of Saint Francis of Assisi.

Date un'occhiata al video e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo, ma prima vi rimandiamo al nostro speciale sulle modalità grafiche di Horizon Forbidden West per PS4 e PlayStation 5.