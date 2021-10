Horizon Forbidden West: Dark Horse svela la splendida statua di Aloy

Dopo aver svelato la magnifica statua di Ellie di The Last of Us 2, i vertici di Dark Horse rinsaldano la propria collaborazione con Sony e rivolgono il proprio sguardo in direzione di Guerrilla Games per annunciare la statua da collezione di Aloy, la protagonista di Horizon Forbidden West.

La nuova action figure di Aloy, realizzata sotto l'egida di PureArts, immortala la fiera guerriera della saga sci-fi di Guerrilla Games in una posa dinamica che ne rappresenta l'estrema duttilità nella scelta delle armi da equipaggiare in battaglia.

La protagonista di Horizon Forbidden West viene così ripresa in una statua celebrativa in scala 1/6 alta 28 cm, con tanto di base circolare dal diametro di 27,3 cm. Come riferito dagli stessi vertici di Dark Horse, l'action figure avrà una sola tiratura da 2.000 copie e che, di conseguenza, non ne verranno prodotte altre a prescindere dal numero di richieste pervenute dai fan dell'esclusiva Sony. In cima alla notizia trovate la consueta video panoramica a 360 gradi confezionata da Dark Horse per fornirci una visione d'insieme della statua.

Il prezzo di questo oggetto del desiderio per collezionisti ne riflette la qualità e la tiratura limitata: ciascuna delle 2.000 copie della statua di Ellie viene infatti proposta al prezzo di 399,99 dollari, con lancio previsto tra agosto e ottobre 2022 in base alla coda di prenotazione. Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che l'uscita di Horizon Forbidden West è prevista per il 18 febbraio 2022 su PS4 e PlayStation 5: a detta dei ragazzi di Guerrilla, non ci sarà alcun compromesso nello sviluppo crossgen in funzione dell'esperienza maturata su PS4.