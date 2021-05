Horizon Forbidden West: la data d'uscita non è stata annunciata

Horizon Forbidden West è stato protagonista di un nuovo State of Play interamente dedicato a lui: dopo tanto tempo i fan hanno potuto vedere nuovamente in azione Aloy tra le soleggiate rovine di San Francisco. Al momento però manca ancora un preciso periodo d'uscita per la prossima opera firmata Guerrilla Games.

Sul PlayStation Blog il narrative director di Guerrilla, Ben McCaw, conferma che il team e Sony non hanno ancora fissato una data d'uscita per il secondo capitolo della serie: "Grazie per aver seguito il nostro gameplay reveal di Horizon Forbidden West! Non abbiamo ancora una data d'uscita esatta per ora, ma lo sviluppo procede sui giusti binari ed avremo un aggiornamento per voi molto presto", evidenzia McCaw ringraziando gli appassionati. In poche parole bisogna quindi portare ancora pazienza prima di sapere con esattezza quando sarà possibile giocare la nuova avventura di Aloy, che ricordiamo sarà un progetto cross-gen che arriverà sia su PlayStation 5 che su PS4. Sebbene manchino conferme in tal senso, Horizon Forbidden West sarebbe sempre previsto per il 2021, pertanto se le cose stanno così è lecito attendersi novità in tal senso prossimamente.

I giocatori quantomeno hanno potuto osservare con attenzione 14 minuti di video-gameplay di Horizon Forbidden West su PS5, dotato di un buon ritmo e che ha mostrato diversi elementi principali del gameplay. Non sono mancati scontri agguerriti contro nuove creature robotiche dalla stazza imponente e dall'agilità invidiabile. Quanto attendete la nuova produzione firmata Guerrilla Games?