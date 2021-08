Horizon Forbidden West è stato davvero rimandato al 2022? Indizio dal PlayStation Blog

Il PlayStation Blog tedesco ha pubblicato un post che riassume i principali giochi per le console Sony in uscita entro la fine dell'anno, tra questi manca però Horizon Forbidden West, più volte confermato in uscita nel corso del 2021.

L'elenco include Ghost of Tsushima Director's Cut, Aliens Fireteam Elite, Kena Bridge of Spirits (riportato però con la data del 24 agosto mentre il gioco è stato rinviato a fine settembre), Life is Strange True Colors, Tales of Arise, Deathloop, Battlefield 2042, Ghostrunner e Grand Theft Auto V.

Assente il già citato Horizon Forbidden West di Guerrilla Games, lo studio olandese e il publisher hanno spesso ribadito che il gioco uscirà nel 2021 ma la compagnia non avrebbe alcun problema a rinviarlo se questo servirà per migliorare la qualità del progetto. Vari giornalisti e insider (tra cui Jason Schreier e Jeff Grubb) hanno già confermato il rinvio di Horizon Forbidden West al 2022, mancherebbe solo l'ufficialità da parte del publisher, che secondo alcuni rumor arriverà durante lo State of Play del 19 agosto, anche questo però non ancora annunciato.

E' anche vero che l'articolo sul PlayStation Blog riporta solamente giochi la cui data di uscita è certa mentre nel caso di Horizon abbiamo solamente una finestra di lancio genericamente fissata per la fine dell'anno.