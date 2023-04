Horizon Forbidden West, Death Stranding 2 e oltre: il Decima Engine alla riscossa su PS5

Dopo il finale proposto da Horizon: Forbidden West, l'avventura di Aloy si appresta a proseguire nel DLC Burning Shores, atteso in esclusiva su PlayStation 5.

L'espansione narrativa andrà ad ampliare l'immaginario confezionato da Guerrilla Games, con un comparto tecnico che sfrutterà al meglio le caratteristiche hardware della console Sony. Ad animare il progetto sarà ancora una volta il potente Decima Engine, che in passato ha dato vita anche a Death Stranding. Nelle mani di Hideo Kojima, il motore grafico tornerà in azione in occasione del lancio di Death Stranding 2, ancora privo di una data definitiva.

A quanto pare, tuttavia, Guerrilla Games e Kojima Productions non sono le uniche software house a star facendo uso del Decima Engine. A rivelarlo è Hermen Hulst in persona: il responsabile dei PlayStation Studios ha infatti confermato che il motore grafico ha trovato ormai ampia diffusione nei team interni di Sony. "Ovviamente, la condivisione della tecnologia è un aspetto importante. - ha dichiarato il dirigente nel corso di una recente intervista - Per esempio, ci sono diversi studi che stanno utilizzando il Decima Engine di Guerrilla Games. Per noi è importante rafforzare le nostre tecnologie e diffondere tali idee con tutti i team".



Purtroppo, non sappiamo quali siano le software house attualmente al lavoro con il Decima Engine: di chi sperate possa trattarsi?