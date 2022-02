Horizon Forbidden West debutta al terzo posto in Giappone, vendute 11 console PS4

La classifica di Famitsu che analizza i dati di vendita dal 14 al 20 febbraio ci fornisce uno spaccato piuttosto chiaro della situazione legata al mercato giapponese. Touken Ranbu Warriors per Nintendo Switch debutta al primo posto seguito da Leggende Pokemon Arceus e Horizon Forbidden West in terza posizione.

Nello specifico, Touken Ranbu Warriors ha venduto 113.000 copie fisiche mentre Horizon Forbidden West ha piazzato un totale di 91.488 copie, 48.476 in versione PS4 e 43.012 in versione PS5, comunque un buon risultato per un gioco occidentale. Leggende Pokemon Arceus ha venduto invece altre 84.000 copie e supera così i due milioni di pezzi distribuiti in Giappone.

[NSW] Touken Ranbu Warriors (DMM Games, 02/17/22) – 113,159 [NSW] Pokemon Legends Arceus (The Pokemon Company, 01/28/22) – 84,925 (2,008,795) [PS4] Horizon Forbidden West (SIE, 02/18/22) – 48,476 [PS5] Horizon Forbidden West (SIE, 02/18/22) – 43,012 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 13,406 (4,443,032) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 10,651 (876,158) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 9,268 (4,773,647) [PS4] The King of Fighters XV (SIE, 02/17/22) – 9,062 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 8,503 (2,523,455) [NSW] Pokemon Diamante e Perla (The Pokemon Company, 11/19/21) – 6,876 (2,509,802) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 6,554 (7,189,885) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 6,256 (3,081,033) [NSW] Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 5,053 (2,602,131) [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 4,519 (1,960,168) [NSW] Big Brain Academy Sfida tra Menti (Nintendo, 12/03/21) – 4,410 (252,619) [NSW] Clubhouse Games: 51 Giochi Classici (Nintendo, 06/05/20) – 4,333 (931,577) [PS4] Dying Light 2: Stay Human (Spike Chunsoft, 02/04/22) – 4,136 (38,602) [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 3,582 (4,034,805) [NSW] Pokemon Spada e Scudo (The Pokemon Company, 11/15/19) – 3,311 (4,313,123) [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 3,197 (1,021,510) [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo, 01/11/19) – 2,455 (1,161,059) [PS5] The King of Fighters XV (SIE, 02/17/22) – 2,414 (New) [NSW] Monster Hunter Rise Best Price (Capcom, 12/16/21) – 2,411 (26,135) [NSW] Human Fall Flat (Teyon Japan, 06/25/20) – 1,964 (239,596) [NSW] Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age Definitive Edition (New Price Version) – 1,854 (189,043) [NSW] The Battle Cats Unite! (Ponos, 12/03/20) – 1,645 (124,119) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 1,623 (2,061,783) [NSW] FIFA 22 Legacy Edition (Electronic Arts, 10/01/21) – 1,602 (69,698) [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/27/17) – 1,573 (2,325,132) [PS4] Horizon Zero Dawn Complete Edition (PlayStation Hits) (SIE, 06/27/19) – 1,569 (73,256)

Sul fronte hardware troviamo invece Nintendo Switch a quota 96.000 unità e PlayStation 5 a 25.000, sommando il totale delle vendite di PS5 Standard e Digital Edition.

Nintendo Switch OLED – 59,161 (1,245,652) Switch – 23,862 (18,016,050) PlayStation 5 – 23,249 (1,172,683) Nintendo Switch Lite – 13,906 (4,580,652) Xbox Series S – 2,863 (68,449) PlayStation 5 Digital Edition – 2,195 (213,395) Xbox Series X – 1,936 (84,329) New Nintendo 2DS e 2DS XL – 364 (1,182,294) PlayStation 4 – 11 (7,819,325)

PlayStation 4 fanalino di coda con appena 11 pezzi venduti, segno di come il cammino commerciale della console sia terminato, almeno in Giappone, dopo aver venduto quasi otto milioni di console.