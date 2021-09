Horizon Forbidden West: nuovi dettagli da Guerrilla sull'evoluzione di Aloy

Con un ricco approfondimento pubblicato sulle pagine del PlayStation Blog, Guerrilla Games condivide tutta una serie di dettagli inediti sull'evoluzione di Aloy, la protagonista di Horizon Forbidden West per PS4 e PS5.

Dalle colonne del "blog istituzionale" di Sony Interactive Entertainment, la massima esponente del Community Team di Guerrilla Games, Bo de Vries, coinvolge gli altri rappresentanti della software house olandese per fornire una visione d'insieme sulle modifiche, sia estetiche che legate alla progressione dell'esperienza di gioco, avvenute nella fiera guerriera che interpreteremo in Horizon Forbidden West.

Ad accompagnare questa nuova infornata di dettagli su Aloy troviamo due interessanti render che mostrano il nuovo volto della protagonista e gli sforzi profusi dagli artisti della sussidiaria dei PlayStation Studios nel rappresentare la sua crescita emotiva e fisica dopo la strenua battaglia combattuta in Horizon Zero Dawn e il lungo viaggio intrapresto per raggiungere la cosa est degli Stati Uniti post-apocalittici. Per raggiungere i risultati ammirati nei video mostrati fino ad oggi da Guerrilla, il team olandese ha collaborato con artisti di grande talento per dare forma ai vestiti, all'acconciatura e alle singole caratteristiche del viso della "nuova" Aloy.

Lo speciale del PS Blog accoglie anche il commento del Direttore Narrativo di Guerrilla, Ben McCaw, con un intervento in cui riavvolge il nastro dei ricordi e spiega che "da persona meno importante del mondo e umile emarginata, Aloy diventa l'essere umano più importante in assoluto in Zero Dawn. Oltre a distinguersi come la migliore cacciatrice di Macchine, scopre di essere la chiave per fare luce sul passato della Terra e salvare il futuro del pianeta. [...] Ma al termine di Zero Dawn il suo lavoro non è affatto finito. Sventata una minaccia, ne compare subito un'altra sotto forma di una misteriosa Piaga Rossa che affligge il mondo".

A chi ci segue, ricordiamo che il prossimo kolossal sci-fi di Sony è atteso in uscita per il 18 febbraio 2022. L'upgrade da PS4 a PS5 di Horizon Forbidden West sarà gratis, diversamente da quanto annunciato in precedenza da SIE e Guerrilla nel descrivere i bonus per i preordini e i contenuti delle edizioni speciali.