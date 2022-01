Horizon Forbidden West: diamo uno sguardo all'Ovest Proibito nello story trailer

Dopo aver svelato tanti nuovi dettagli su abilità, companion e ricompense di Horizon Forbidden West, Sony ha pubblicato a sorpresa un trailer inedito dell'attesissima esclusiva ad opera di Guerrilla Games.

Osservando il nuovo filmato dedicato al titolo, possiamo scoprire tanti piccoli dettagli legati all'Ovest Proibito, ovvero la porzione del mondo di gioco che potremo liberamente esplorare non solo per completare le attività legate alla quest principale, ma anche per raccogliere risorse e affrontare le pericolose macchine che lo popolano. Oltre a farci dare un ulteriore sguardo all'ambientazione, il nuovissimo trailer di Horizon Forbidden West si focalizza anche su alcuni dei personaggi che conosceremo nel corso del nuovo viaggio di Aloy, tra i quali troviamo Regalla, leader dei Tenakth e donna dal carattere molto deciso. A proposito di nuovi personaggi, il filmato svela al pubblico che anche l'attrice Carrie Anne Moss farà parte del cast e interpreterà il misterioso personaggio che prende il nome di Tilda.

Prima di lasciarvi al trailer, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra intervista agli sviluppatori di Horizon Forbidden West, la quale contiene tantissimi dettagli aggiuntivi su ciò che è stato mostrato nel video.