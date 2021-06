Horizon Forbidden West: differenze tra PS4 e PS5, modalità, risoluzione e framerate

Poco dopo la presentazione del gameplay di Horizon Forbidden West abbiamo avuto modo di intervistare il Game Director Mathijs de Jonge e il Narrative Director Benjamin Mccaw, con l’occasione siamo riusciti a ottenere anche preziose informazioni sul comparto tecnico della nuova produzione di Guerrilla.

Horizon Forbidden West è un gioco Cross-Gen e uscirà dunque sia su PS4 che su PS5 (lo stesso avverrà per God of War 2 e Gran Turismo 7, come confermato da Hermen Hulst in una recente intervista), ma quali saranno le differenze per quanto riguarda il comparto tecnico?

Su PlayStation 5 Horizon Forbidden West presenterà due modalità grafiche, Quality Mode e Performance Mode. Quest’ultima permetterà al gioco di girare a 60fps mentre la prima opzione consente di giocare in 4K a 30fps con ulteriori accorgimenti visivi per migliorare il comparto estetico.

Le stesse modalità verranno mantenute su PS4 PRO ma la modalità Performance bloccherà il framerate a 30fps. Mathijs de Jonge assicura che "l'edizione PS4 sarà davvero bellissima da vedere" e conferma che il team ha spinto al massimo l’hardware di vecchia generazione.

La resa grafica sarà ovviamente più curata su PlayStation 5 soprattuto per quanto riguarda il rendering dell’acqua e il livello di dettaglio, oltre alla gestione della luce di stampo cinematografico, ora utilizzata anche durante le sequenze di gameplay e non solo nelle cutscene. Su PS5 ovviamente Horizon Forbidden West sfrutterà anche le potenzialità dell’SSD per caricamenti rapidi e supporterà il DualSense e l’Audio 3D.

Per saperne di più vi rimandiamo all'intervista di Horizon Forbidden West e al video che trovate qui sopra in apertura della notizia. Horizon 2 è atteso per la fine del 2021 su PS4 e PS5, Sony non ha ancora comunicato una data ufficiale per il debutto del gioco.