Horizon Forbidden West dimenticato da tutti: nemmeno un GOTY per Aloy

Sebbene per Digital Foundry Horizon Forbidden West sia il gioco con la miglior grafica del 2022, dalle pagine di ResetERA emerge una statistica piuttosto particolare: finora l'ultima avventura con protagonista Aloy non ha ricevuto nemmeno un singolo premio come Game of the Year.

Come già visto negli ultimi anni, sul popolare forum è stato aperto un grosso thread volto a raccogliere tutti i GOTY assegnati ufficialmente da centinaia di testate a livello globale e, come prevedibile, vede Elden Ring totale mattatore dell'ultima annata: stando al thread, il kolossal di FromSoftware si è per ora portato a casa la bellezza di 145 riconoscimenti come gioco dell'anno. In questo modo Elden Ring ha vinto molti più GOTY rispetto a God of War Ragnarok, con l'esclusiva Sony che comunque segue con 26 premi come Game of the Year.

Sebbene la scena sia stata complessivamente dominata da queste due opere, diverse altre produzioni importanti pubblicate nel corso del 2022 (come ad esempio Immortality, Pentiment, A Plague Tale Requiem, COD Modern Warfare 2 e Xenoblade Chronicles 3, giusto per fare qualche nome) sono riuscite a vincere almeno un GOTY, a maggior ragione sorprende dunque che nessuno nel mondo abbia voluto premiare l'ultima fatica di Guerrilla Games con il riconoscimento più importante.

Unica eccezione è rappresentata dal Dutch Game Awards, dove Horizon Forbidden West emerge vincitore. Tuttavia su ResetERA viene specificato che questa specifica premiazione è incentrata esclusivamente sui videogiochi sviluppati nei territori dei Paesi Bassi, e per tale motivo non viene contato come GOTY ufficiale.

Cosa ne pensate di questa situazione? Horizon Forbidden West avrebbe meritato maggiori considerazioni secondo voi?