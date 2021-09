Horizon Forbidden West: disco di gioco assente in Collector's e Regalla Edition

Come ci avevano promesso il giorno in cui hanno rinviato Horizon Forbidden West al 2022, quest'oggi Sony Interactive Entertainment e Guerrilla Games hanno ufficialmente aperto i preordini della nuova avventura di Aloy nell'Ovest Proibito, svelando al contempo le numerose edizioni offerte ai giocatori.

I fan in trepidante attesa avranno letteralmente l'imbarazzo della scelta, potendo valutare l'acquisto di molteplici edizioni Horizon Forbidden West sia in digitale (Standard e Digital Deluxe Edition), sia in formato fisico (Standard, Special, Collector's e Regalla Edition), tutte disponibili in duplice versione per PS4 e PS5.

Spulciando la pagina del PlayStation Blog abbiamo notato che all'interno delle edizioni fisiche più costose del lotto, ossia la Collector's Edition e la Regalla Edition (quest'ultima un'esclusiva di GameStop) non è incluso il disco di Horizon Forbidden West: c'è la Steelbook (assieme a numerosi altri contenuti), ma il gioco è offerto solamente sotto forma di codice digitale riscattabile sul PlayStation Store. È probabile che Sony abbia effettuato questa scelta per non tagliare fuori i possessori di PS5 Digital Edition, che in mancanza del lettore non sarebbero in grado di utilizzare il disco, d'altro canto i collezionisti amanti del formato fisico potrebbero rimanere delusi da questa mancanza.

Segnaliamo che dal lungo posto del PlayStation Blog è emerso anche che l'upgrade di Horizon Forbidden West da PlayStation 4 a PS5 sarà gratis solamente per gli acquirenti delle versioni Digital Deluxe, Collector's e Regalla. L'uscita del gioco è fissata per il 18 febbraio 2022.