Horizon Forbidden West: disponibile la patch 1.12, ecco tutte le novità

Continua la lunga serie di aggiornamenti pubblicati da Guerrilla Games per il suo Horizon Forbidden West, esclusiva PlayStation la cui ultima patch porta il titolo alla versione 1.12 e punta a sistemare un gran numero di problematiche minori.

L'ultimo aggiornamento di Horizon Forbidden West non contiene nuove funzionalità e la maggior parte degli interventi della software house riguardano piccole imperfezioni presenti nel gioco da tempo o introdotte per errore con le precedenti patch. Si tratta quindi di un update che mira a migliorare l'esperienza di gioco e renderla priva di intoppi sia nelle fasi di esplorazione che durante le missioni, alcune delle quali presentavano bug in grado di bloccare la protagonista o di impedirle la progressione. Pare inoltre che la versione 1.12 sistemi i crash segnalati da alcuni utenti e migliori i problemi di streaming durante alcuni filmati.

Chiunque fosse interessato a dare un'occhiata al lunghissimo changelog contenente ogni singola modifica apportata dal team di sviluppo al gioco con l'ultimo update, può visitare il post ufficiale su Reddit. Sappiate però che il changelog contiene spoiler su missioni primarie ed attività secondarie, quindi visitate la pagina solo se non temete anticipazioni sull'avventura di Aloy.

In attesa di scoprire quali saranno le migliorie della futura patch, che potrebbe arrivare tra non molto, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la notizia in cui Guerrilla spiega gli easter egg a tema God of War in Horizon Forbidden West.