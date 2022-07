Horizon Forbidden West, DLC in arrivo? Aloy è tornata in sala mo-cap

Il supporto post-lancio di Horizon Forbidden West, che ha già portato con sé novità come una nuova modalità grafica, il VRR e il New Game Plus, potrebbe comprendere anche un'espansione. È quello che pensano alcuni fan del gioco di Guerrilla, i quali hanno scovato degli indizi che non passano certamente inosservati.

Come testimonia un suo recente post su Instagram, Peggy Vrijens - che ha sostituito la doppiatrice Ashel Burch interpretando Aloy nelle scene d'azione - è recentemente tornata in sala mo-cap per registrare qualcosa di nuovo e misterioso. Presa da sola, questa prova sarebbe debole (attrici come Vrijens lavorano a molteplici progetti), tuttavia ha acquisito una valenza maggiore alla luce di un'altra fotografia, che la ritrae in compagnia di Louis Van Beek, che pure ha contribuito ad Horizon Forbidden West eseguendo il motion capture per diversi personaggi.

I fan su Reddit hanno semplicemente fatto uno più uno, ipotizzando l'esistenza di un'espansione di Horizon Forbidden West. Lo scorso maggio, tra l'altro, alcuni giocatori hanno rintracciato quello che potrebbe rappresentare il sito di un futuro DLC. Sony e Guerrilla Games non hanno ancora fatto un annuncio ufficiale, tuttavia i precedenti sono senz'altro a favore di questa teoria. Come sicuramente ricorderete, anche Horizon Zero Dawn ha ricevuto un'espansione narrativa, intitolata The Frozen Wilds.