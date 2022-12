Horizon Forbidden West, il DLC Burning Shores nel 2023: Tom Henderson colpisce ancora

In seguito all'annuncio della data di lancio di Horizon: Call of the Mountain su PlayStation VR2, la serie di Guerrilla Games è la protagonista di un'intrigante indiscrezione.

Il noto insider Tom Henderson - che ha all'attivo una notevole serie di rivelazioni rivelatesi veritiere - è infatti certo che Horizon: Forbidden West sia ormai pronto ad accogliere un'espansione dedicata. Con il titolo di "Burning Shores", il DLC sarebbe peraltro in dirittura di arrivo. Sulle pagine di Insider Gaming, Henderson cita infatti fonti riservate, che gli avrebbero confermato una finestra di lancio dell'espansione corrispondente al mese di aprile 2023.

La notizia è stata rapidamente cavalcata da un altro noto insider, attivo su Twitter come The Snitch. Con il Tweet che potete trovare in calce, l'utente ha lasciato intendere che Horizon: Forbidden West - Burning Shores potrebbe essere ambientato sulle coste occidentali degli Stati Uniti. Nello specifico, il nuovo raggio di azione di Aloy dovrebbe concentrarsi nell'area delimitata dalle città di San Francisco, Los Angeles e Las Vegas.



Al momento, ricordiamo che non vi è nulla di confermato e che nessun annuncio ufficiale è stato condiviso da Sony o Guerrilla Games. L'indiscrezione si aggiunge ad ulteriori rumor che vorrebbero al momento in sviluppo anche un MMO ambientato nel mondo di Horizon.